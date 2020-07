SORRENTO. LAVORI SULLA STRADA PER IL PORTO

In seguito a telefonate e messaggi ricevuti, avvisiamo i cittadini che raggiungono Napoli via aliscafo, nell’orario compreso tra le 07.30 e le 09.00, di anticiparsi un pò. Lungo la strada , per effetto dei lavori che si stanno eseguendo all’interno del tunnel fognario, vi è un po di ingorgo. Gli operai, muovendosi in spazi ristretti, sistemano con grande attenzione mezzi di trasporto e attrezzi di scavo, invadendo la carreggiata di transito e fermando, seppur per poco, saltuariamente il traffico veicolare.