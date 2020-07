Sorrento, l’apertura del Museo Correale: “Turisti possono trovare anche cultura” – VIDEO ESCLUSIVO

Finalmente riapre il Museo Correale di Sorrento. La struttura ha superato l’emergenza Coronavirus e quest’oggi ha aperto nuovamente al pubblico. Il Museo Correale, ricordiamo, è stato inaugurato nel maggio del 1924, si articola oggi sui quattro piani della dimora settecentesca per un totale di 24 sale, ordinate secondo un moderno criterio cronologico e per sezioni. Dall’androne è possibile accedere al giardino e, attraversando il viale, giungere alla prestigiosa terrazza belvedere a picco sul mare per godere dello splendido paesaggio del Golfo di Napoli.

Noi di Positanonews eravamo presenti, tramite gli inviati Sara Ciocio e Lucio Esposito. Intervistata Donna Margherita, presidente delle “Amiche del Museo”: “Già stamattina abbiamo cercato di dare un segnale, abbiamo voluto ripartire con quest’apertura, per noi importantissima. Erano presenti 32 soci, abbiamo voluto dare il segno della nostra partecipazione, della presenza, per l’apertura. Abbiamo tanti progetti che abbiamo dovuto fermare per la quarantena, speriamo di portarli a termine. Siamo ottimiste, speriamo di organizzare degli eventi”.

Il direttore Filippo Merola: “E’ stato un periodo difficile per tutti, è importante però che oggi siamo riusciti a riaprire, è un segnale per la città, una proposta di ottimismo”.

Ricordiamo che il Museo sarà di nuovo aperto dunque anche il 12 luglio, poi il 17, 18 e 19 luglio dalle ore 9:30 alle 13:30 e dal 23 luglio tutti i giorni, tranne il lunedì, sempre dalle ore 9:30 alle 13:30, seguendo tutte le normative di sicurezza a tutela del personale e del visitatore.