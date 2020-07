Sorrento. La quarta via, Francesco Gargiulo “Riprendiamoci la città”. Ciccio Gargiulo, Davide contro Golia, contro i tre sfidanti visti come i più forti: Mario Gargiulo, Massimo Coppola e Marco Fiorentino. Torna alla carica con la sua vitalità ed energia e denuncia delle violazioni dei diritti civili:

” Riflessioni che scaturiscono dal fatto che quando si toccano argomenti o personaggi politici c’è sempre chi a prescindere, indossa i panni del difensore d’ufficio, e allora…….

una delle pratiche cui metterò fine se sarò eletto sindaco di Sorrento, è quella dei difensori d’ufficio. Ma non mi riferisco agli avvocati del comune, no. Mi riferisco a quella schiera di professionisti, imprenditori e cittadini che mentre attendendo che un osso venga lanciato loro dalle finestre del palazzo comunale (incarichi-concessioni-agevolazioni – protezioni- corsie preferenziali ecc. ecc. ) si prodigano per difendere l’indifendibile. Per ammansire l’opinione pubblica arrabbiata per i misfatti commessi dai loro politicanti di riferimento. Per coprire mancanze, inettitudine, incompetenze. Difensori d’ufficio che sono sempre pronti a discolpare chi questa città l’ha amministrata male per venti anni, privando i cittadini dei loro diritti ed elargendo ai propri fedeli piccoli favori solo utili alla loro sussistenza e spesso in contrasto con le necessità della comunità. Se sarò sindaco mi assicurerò che questa pratica cessi, niente difensori d’ufficio, niente ossi da spolpare. Solo pari opportunità per tutti i cittadini. Riprendiamoci la città.