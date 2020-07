Sorrento, si tratta dell’ennesima protesta da parte dei lavoratori stagionali colti nel segno dalla crisi dettata dal covid-19. Questa mattina al via il corteo alle ore 10:00 in piazza Tasso per sostenere ancora una volta i propri ideali di non rassegnazione dinanzi alle condizioni di lavoro che gli vengono imposte.

Prima che iniziasse l’evento, però, è intervenuto Rosario Fiorentino nel ricordo di Michele, il 66 enne di Casarlano della tragedia del Vallone dei Mulini, dove si è tolto la vita. Rosario lo ricorda come un grande lavoratore stagionale, sempre in lotta per la vita nonostante le mille difficoltà. “Ricordiamo Michele per il suo sorriso, per la passione e volontà per il lavoro. Michele era figlio di questa terra, figlio del popolo. Un grande e stimato lavoratore”. I manifestanti hanno poi osservato un minuto di silenzio in ricordo della vittima. Ricordiamo che atti del genere si possono prevenire, basta il dialogo, il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Alla manifestazione indetta dalla CUB, hanno aderito immediatamente delegazioni provenienti da vari comuni come Anacapri, Capri, Positano, Amalfi, Ravello, Ischia e Napoli. Contratti di un mese o massimo due, ore di straordinario non pagato e se già prima del coronavirus la norma era lavorare 8/9 ore al giorno quando il contratto magari prevedeva 6 ore e 40 minuti, con la scusa della pandemia la situazione è precipitata. Così capita che al colloquio di lavoro vengano proposti contratti part-time con un monte ore settimanale di 40/45 ore a settimana. L’unica cosa part time è la paga e anche istituti come ferie, permessi, ecc. sono calcolati per metà. Si riduce anche la durata della NASPI (indennità di disoccupazione) e ogni lavoratore stagionale sa bene come nei mesi di magra diventi essenziale quell’entrata per sopravvivere.

Questi lavoratori sono stanchi di essere considerati “invisibili” e invocano l’aiuto di chi di dovere per conquistare le migliori condizioni di lavoro che gli spettano di diritto.