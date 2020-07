Sorrento, l’ Associazione Charter Campania ammessa in Confindustria Nautica.

Lo dichiara con entusiasmo il presidente Giovanni Rosina. Un risultato che ripaga anni di sacrifici sebbene raggiunto in un momento di forte difficoltà anche per tale settore.

Sorrento – Sebbene in un momento molto difficile anche per tale comparto, una buona notizia viene divulgata in queste ore dal presidente dell’Associazione Charter Campania, il capitano Giovanni Rosina. Finalmente dopo anni di battaglie e sacrifici, da oggi 1 luglio 2020, l’ Associazione Charter Campania è stata ammessa al “Libro Soci” di Confindustria Nautica. Un risultato giunto dopo anni di battaglie e sacrifici che hanno visto in prima linea , insieme ai tanti soci operatori, proprio il capitano Rosina.

“E’ con infinito piacere e orgoglio che voglio comunicare a tutti gli Associati e simpatizzanti che dal 1 luglio 2020, l’ Associazione Charter Campania è stata ammessa al “Libro Soci” di Confindustria Nautica, risultato definirei storico che ci ripaga dei tanti sacrifici sostenuti per arrivare fin qui.” – ha dichiarato il Presidente Rosina che ha proseguito- “E’ grazie all’unione d’intenti, mio e del direttivo al completo se siamo riusciti a raggiungere questo traguardo tanto agognato, abbiamo sempre creduto nel nostro obiettivo, ed è anche con l’aiuto del dottor Neglia, Responsabile dei Rapporti Istituzionali di C.N., che qui ringrazio a nome di tutti, siamo qui oggi a festeggiare.” – ed infine – “ Si aprono orizzonti nuovi per la categoria, starà a noi decidere come navigare per queste nuove acque per raggiungere mete sempre più ambite”. – 01 luglio 2020 – salvatorecaccaviello