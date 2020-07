Sorrento. Inglese ruba alcolici a un supermercato, fermato dai carabinieri in stato di ebbrezza. Sembra una barzelletta ma è stato proprio così. Ancora una volta gli uomini dell’arma carottesi con i colleghi della compagnia di Sorrento si dimostrano un “muro” per i ladri in penisola sorrentina.

Un 40enne di origini inglesi già noto alle forze dell’ordine, insieme ad un suo amico, nella giornata dell’altro ieri porta via liquori, bottiglie di vino e birre dagli scaffali dell’esercizio per poi scappare senza pagare. Alcuni dipendenti del negozio, però, vedono tutto e lo inseguono intimandogli di fermarsi.

Il ladro però non è affatto intenzionato ad arrendersi e lancia le bottiglie contro i suoi inseguitori, corre fino a raggiungere l’auto dove c’è il compagno fermo ad aspettarlo, mentre dal supermercato escono diverse persone che tentano, invano, di bloccarlo.

Una volta nella vettura il 40enne, si siede al posto del guidatore, schiaccia sull’acceleratore e scappa via, noncurante degli uomini che si parano davanti alla macchina nel tentativo di fermare la fuga. È così che investe uno dei dipendenti del supermercato, ferendolo a una gamba. Per fortuna per lui soltanto contusioni ed escoriazioni medicate nel vicino ospedale di Sorrento.

Intanto sulle tracce dei fuggitivi si mettono i carabinieri della compagnia di Sorrento che cominciano l’inseguimento. Allertate tutte le pattuglie della penisola, i militari riescono a bloccare l’auto con i due fuggiaschi a Piano di Sorrento. Per il 40enne scatta l’arresto.

Processo per direttissima al Tribunale di Torre Annunziata ( Napoli), l ‘uomo dovrebbe essere condannato ai servizi sociali presso l’ alcolisti anonimi secon il parere di molti.