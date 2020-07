Sorrento in festa per i cento anni di Margherita Ferraro. Sono stati in molti a riunirsi nella giornata di oggi, sabato 25 luglio, al ristorante “Da Filippo” a Sorrento per festeggiare i cento anni di Margherita Ferraro. Oltre alla famiglia, già numerosa, si contano infatti i sei figli, i diciotto nipoti ed i pronipoti, è stato presente anche il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, e l’intramontabile Gianni Iaccarino, che ha animato i festeggiamenti con la sua musica facendo divertire tutti gli invitati. Bellissima la tarantella sorrentina, a cura di Evolution Dance, con la direzione artistica di Lisa Esposito, Alessia Esposito e Lina Attanasio, di Casarlano. Inoltre, presente anche l’ex parroco di Casarlano, il quale ha recitato una poesia.

Essere a stecchetto la sera e avere fede in Dio, è questo il segreto di Margherita, alla quale la redazione di Positanonews porge i suoi sentitissimi auguri, unendosi all’enorme gioia del momento.