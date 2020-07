Sorrento. In bocca al lupo alla Giovane Giulia Es da Positanonews per il suo singolo d’esordio “Non voglio niente”, pubblicato dalla Interbeat records, arrangiato e prodotto da Gino Magurno (Loredana Bertè, Edoardo Bennato, Silvia Mezzanotte etc.) che ha anche composto la musica ed è coautore del testo con Ornella Della Libera – è un brano moderno e coinvolgente nel ritmo e nel ritornello.

Il singolo inaugura un progetto culturale che deve giocare un ruolo centrale per il rilancio morale del mondo.

Giulia Es (all’anagrafe Giulia Esposito) rappresenta i ragazzi di oggi che si affacciano al futuro con diffidenza e speranza, ma con coraggio e determinazione per costruire semplicemente un futuro. Giulia Es, sorrentina, solo tredici anni ma già con le idee chiare.

“Essere musicisti, compositori, cantautori, cantanti, significa mettersi al servizio dei popoli per portare il messaggio di pace e di solidarietà nel mondo – spiega -. La musica è lo strumento per trasmettere valori, per abbattere i muri che si stanno costruendo nella nostra mente e nelle nostre società. La musica è figlia del proprio tempo e si inserisce nei contesti e la forza di un singolo uomo può diventare la forza di un popolo intero, cercando la strada giusta e seguendola senza esitazioni e senza paura, senza avidità, odio, brutalità. Un mondo civilizzato riduce la violenza e per farlo deve combattere la miseria, la fame alla quale sono costretti milioni di uomini. L’arte deve sopprimere la violenza e la pandemia che stiamo vivendo rappresenta la grande occasione per l’umanità di cambiare radicalmente lo stile di vita conclude la giovane artista – sperando che ognuno sia il cambiamento che vorrebbe vedere nel mondo”.