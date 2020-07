Sorrento. Il sindaco Cuomo: “Non mi candido con la Lega” -ESCLUSIVA

Sorrento. Il sindaco Cuomo: “Non mi candido con la Lega”. In un momento di serenità quale i festeggiamenti per la centenaria Margherita, alla quale ha conferito la targa, il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo. Si è trattato di un momento molto forte, molto sentito per la famiglia Cuomo, che ha un rapporto molto consolidato ed antico con la signora Margherita ed i suoi parenti.

Abbiamo colto l’occasione per sentire il sindaco sulla candidatura alla Regione Campania con la Lega: “Non me la sento – ci ha detto -. Non mi sento di candidarmi. Sono stato molto provato da questo periodo del Covid. Per qualcuno potrà anche sembrare una scusa, ma non è così. E’ stato un momento molto difficile per Sorrento e continua ad esserlo. Per tutti noi adesso ci saranno mesi duri da affrontare. Per me è un momento troppo difficile e questa sciagura mi ha fortemente provato. Per questo motivo non me la sento assolutamente di candidarmi”.