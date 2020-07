Sorrento. Il San Paolo rivuole gli edifici scolastici in funzione per ricominciare l’anno scolastico , Città Metropolitana di Napoli in ritardo. E ci sono le difficoltà del Covid che renderanno ancora più problematico l’inizio, viste le norme che si devono rispettare per il contenimento del coronavirus Covid-19, ne parla Antonino Siniscalchi su il quotidiano della Campania Il Mattino . Già a Positanonews sono arrivate lettere , in particolare per i Colli di Fontanelle, dove le promesse sono rimaste solo vuote parole, con la scuola ancora inagibile.

Con le difficoltà di distanziamento sociale, la carenza atavica di spazi da destinare alle attività didattiche si ripropone in tutta la sua portata in vista della riapertura dell’anno scolastico. Per l’Istituto polispecialistico San Paolo emergono incredibili problemi che meritano attenzione e sostegno da parte della Città Metropolitana. La sede centrale, ospitata nell’ex monastero San Paolo, ristrutturato con un importante impegno finanziario, auspica l’opportunità di poter disporre dell’area cortilizia esterna all’edificio di Piazza della Vittoria, interessato da scavi archeologici, avviati negli anni. La dirigente ha sollecitato il direttore della Soprintendenza Archeologica Area Metropolitana di Napoli, Maria Teresa Cinquantaquattro, per la messa in sicurezza del sito. La Città Metropolitana di Napoli, al termine dei lavori di risanamento statico-funzionale, restauro e ristrutturazione, nel novembre 2007, infatti, riconsegnò l’edificio scolastico con esclusione dell’area cortilizia esterna, perchè interessata dagli scavi della Sovrintendenza. Più volte sono stati richiesti interventi di messa in sicurezza dell’area, purtroppo inevasi. «L’area – spiega la preside Paola Cuomo – restituita alla scuola, potrebbe costituire un’opportunità di arricchimento della offerta formativa, perché idonea ad essere utilizzata come ambiente di apprendimento, orto didattico biodinamico e area per le attività ginniche».

LE RICHIESTE

Le attenzioni del Consiglio di istituto, inoltre, si concentrano sulla opportunità di poter disporre dell’ex alloggio del custode, liberato nel 2017. Da allora, le istanze della dirigente del San Paolo, nonostante le numerose richieste di ristrutturazione dei locali e sopralluoghi, sono rimaste inevase. Un’area coperta di circa 170 metri quadrati, da poter destinare alla realizzazione di almeno 4 aule. Le difficoltà logistiche dell’istituto, ospitato in cinque plessi (3 a Sorrento, 1 a Sant’Agnello e 1 a Massa Lubrense), tuttavia, si concentrano sul secondo piano della sede di Piazza Tasso, inagibile per problematiche statiche dei solai; sulla sede di Sant’Agnello, inagibile dal mese di dicembre 2019 per le mancate opere di manutenzione del tetto; sugli spazi laboratoriali ed aula ginnica della sede di Piazza della Vittoria, interessati, durante l’emergenza Covid-19, dalla rottura di un flessibile che ha causato un allagamento, con gravi danni ai solai dei laboratori di cucina e di sala e dell’aula ginnica. Le verifiche, cui sono seguiti i soli lavori di messa in sicurezza, che di fatto non consentono ancora la disponibilità dei locali, non sono state seguite da alcun tipo di intervento.

Siamo a metà luglio, fra due mesi dovrebbe cominciare l’anno scolastico, con misure che necessitano di più spazi, le scuole non possono organizzarsi all’ultimo minuto, se questi problemi nn verranno risolti subito e a breve, sarà difficile organizzarsi bene per ritornare alla normalità. Queste scuole sono un riferimento per la Penisola sorrentina, ma anche per mezza Costiera amalfitana, da Positano e Praiano preferivano andare ai Colli di Fontanelle, più facilmente raggiungibile rispetto ad Amalfi, alcuni anche come alternativa all’alberghiero che si trova a Vico Equense, genitori disorientati e preoccupati ed il futuro dei nostri giovani è quanto mai incerto.