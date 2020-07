Sorrento, il prof Guido Brunetti ricevuto dal sindaco Giuseppe Cuomo

Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha ricevuto stamane al Palazzo Municipale il professor Guido Brunetti di Roma. Nel corso del cordiale colloquio, il famoso scrittore, che era accompagnato dalla consorte Anita, ha consegnato al primo cittadino una copia del suo nuovo libro “Fascino e mistero del cervello e della mente” (Campanotto). Il sindaco, nel ringraziarlo del graditissimo omaggio, gli ha manifestato sentimenti di apprezzamento per la sua attività professionale e di autore nel campo difficile, complesso e delicato delle neuroscienze. Nel suo intervento, Brunetti, che è legato alla città di Sorrento da profondi sentimenti affettivi e che frequenta da molti anni con la sua famiglia, ha dichiarato: “Sorrento è un luogo di magia e di poesia. Un luogo dell’anima. Il mistero del suo fascino e della sua bellezza è generato dai miti omerici, dall’incanto del suo panorama sul Golfo, dal profluvio dei profumi dei suoi limoni e dei suoi fiori, dal suo mare cristallino, le cui acque sono state solcate da Ulisse, dal verde delle sue colline e dai suoi colori tenui e vivaci. Per me Sorrento è un’immersione in forti emozioni”. Brunetti ha tenuto lezioni nell’Università di Salerno ed è autore di numerosi libri nel campo delle neuroscienze, della psichiatria e della psicoanalisi.