Sorrento. Il post di Rosario Lotito: “Il mare è di tutti…”

IL MARE E’ DI TUTTI….

In questa malconcia estate stiamo osservando al vergognoso comportamento di gestori di stabilimenti balneari che, in barba alla legge e con la complicità di pseudo amministratori, stanno di fatto impedendo ai cittadini di usufruire di un bene di tutti, il mare.

Molti gli Stabilimenti balneari che praticano prezzi altissimi, non rispettando quelli depositati al comune, accessi alle spiagge sbarrati da cancelli e barriere.

Di seguito gli articoli di legge che difendono i cittadini da chi la legge non la rispetta.

– Legge Regionale 10 maggio 2012, n. 10 “Disposizioni in materia di impianti balneari” i titolari di concessioni demaniali garantiscono l’accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12 accompagnati da un maggiorenne. Quindi di fatto nessun gestore può far pagare l’accesso allo stabilimento a bambini al di sotto dei 12 anni,

– 16 febbraio 2001 la terza sezione penale della Corte di Cassazione, ha definitivamente chiarito la questione dei liberi accessi al mare, dichiarando che «nessuna proprietà privata e per nessun motivo può impedire l’accesso al mare alla collettività se la proprietà stessa è l’unica via per raggiungere una determinata spiaggia». Un caso su tutti, la spiaggia di Lauro.

– L’articolo 11 della legge n. 217 del 2011

“diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione“,

– legge n. 296 del 2006 stabilisce “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione“.