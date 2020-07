Sorrento. Il post di Rosario Lotito: “Contrassegni invalidi. Tutti validi?”

Sorrento. Riportiamo un interessante post di Rosario Lotito (Movimento 5 Stelle)

CONTRASSEGNI INVALIDI/ TUTTI VALIDI?

In Italia ci sono due milioni di pass disabili e uno su quattro è falso. Ossia è illegittimo perché riferito a un parente ormai defunto. Con il pass disabili si può entrare in una zona a traffico limitato, percorrere le corsie preferenziali, circolare anche in caso di sospensioni o limitazioni della circolazione per motivi di pubblico interesse, parcheggiare in luoghi centrali ed avere aree di sosta dedicate vicino casa.

Questo, in una società civile, rappresenta un aiuto importante alle tante persone che purtroppo vivono un disagio fisico sia momentaneo che permanente. Ma purtroppo, come oramai succede sempre più spesso, i furbetti sono tanti e approfittano dei pochi controlli per lucrare sulle spalle di chi soffre.

Se decadono le condizioni di avere il contrassegno oppure viene a mancare la persona disabile, il pass deve immediatamente essere restituito all’organo che lo ha rilasciato.Un uso improprio del contrassegno puoi essere multato o addirittura denunciato, in base alle norme violate.