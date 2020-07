Sorrento. Il post di Gaetano Milano sulla gestione delle aree demaniali libere o semilibere

Riportiamo il post pubblicato da Gaetano Milano, amministratore delegato della Fondazione Sorrento, sulla sua pagina Facebook:

«Sta esplodendo l’equivoco (?) provocato dalla gestione delle aree demaniali libere o semilibere. Premesso che sul punto esiste grande confusione normativa, quando si è trattato di gestire il distanziamento e la sicurezza su dette aree, non avendo gli enti locali la possibilità di una gestione diretta, è sembrata una soluzione non darle in concessione ma affidarne la custodia ai soggetti già titolari di autorizzazione al noleggio di ombrelloni e lettini ex art. 68 del Codice della Navigazione. Questi ultimi non sono concessionari ma offrono servizi a richiesta: ovvero vado al mare (libero accesso), voglio stare comodo e mi fitto un lettino o un ombrellone. Questo servizio non lo posso trovare sull’area demaniale ma dovrei richiederlo al titolare della autorizzazione dove questi ha sede che non può essere la spiaggia tranne che sia in possesso di una autorizzazione a stare lì (con una cabina o una pedana), fermo restando che anche tale autorizzazione non è una concessione. Ad essere rigidi quel lettino o ombrellone me lo dovrei portare io, anche se noi preferiamo farcelo portare a pagamento (ma è un servizio diverso dal noleggio). Succede, ora, che coloro ai quali è stata data questa opportunità, chiedendosi in cambio i servizi richiesti dal covid (sanificazione, cura del distanziamento), si stanno comportando da concessionari, occupando i tratti di arenili in custodia in modo permanente dando la sensazione di essere i detentori qualificati del tratto demaniale: non è così, con conseguenti proteste, controlli, sequestri aggiungendo limitazioni e confusioni ad una stagione già disastrata di suo. Il danno al territorio viene di conseguenza, probabilmente dovremo tornare alla lettura dei vecchi testi “sui diritti e sui doveri” come disciplinati dalle regole, senza pensare di essere più furbi (da non confondersi con l’intelligenza) degli altri».