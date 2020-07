Sorrento. Il marito seriale di Anna Novikova presentato all’auditorium don Luigi Verde

Sabato prossimo, 11 luglio, ci verrà a trovare, direttamente da Roma, la scrittrice e giornalista Anna Novikova; di origine russa ma italiana di adozione e residenza, ha vissuto a Napoli per un lungo periodo prima di trasferirsi a Roma dove ora risiede.

E’ autrice di diversi articoli per la stampa nazionale ed estera, di una sceneggiatura televisiva e di

Marito Seriale ed. Graus

che sarà l’oggetto della nostra chiacchierata di sabato prossimo.

Marito seriale, una commedia brillante, pubblicato in forma di copione teatrale, ambientato all’interno di una casa della Napoli “bene” e racconta le vicende di un signore “Malato di matrimonio” .

Ne parleremo insieme a voi sabato prossimo.

I nostri amici della Compagnia teatrale della Bibliolibreria Indipendente..(Anna Fiorentino, Giulia Di Maio e Mario Mongiovì) ci leggeranno alcuni dialoghi. Foto della nostra amica Rosanna Porzio.

Sabato 11 luglio ore 19.00 circa.. Anticipiamo il nostro orario consueto per dare la possibilità a chi lo desidera di poter continuare la serata nel nostro giardino parrocchiale dove, come di consueto il sabato sera, si organizza una pizza sociale, preparata nel forno a legna dai nostri bravi pizzaioli.

Sabato 11 luglio ore 19

Teatro auditorium Don Luigi Verde

Via Bartolomeo Capasso Sorrento

ai piedi della scala della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, ad angolo Corso Italia, altezza incrocio di Marano a pochi passi dalla stazione dei treni .

L’ingresso è gratuito anche se con limitazioni di posti per motivi sanitari. Per gli stessi motivi i posti-tavolo per la pizza organizzata nel giardino sono limitati e distanziati. Chi vuole prenotare un tavolo può scrivere direttamente nei commenti o alla posta della pagina