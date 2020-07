Sorrento, il 17 luglio Matteo Salvini atteso all’Hilton Palace

Sono passati alcuni mesi dall’ultima visita di Matteo Salvini alla città di Sorrento, quando il sindaco Giuseppe Cuomo aderì al suo partito della Lega. Il prossimo venerdì 17 luglio alle ore 11:30, i sostenitori dell’ex Ministro degli interni lo accoglieranno all’Hilton Palace durante l’evento di Alis “La ripresa per un’Italia in movimento”.

Dal 16 al 17 luglio 2020 a Sorrento ALIS organizzerà in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti il suo più importante evento dedicato al mondo del trasporto e della logistica dal titolo La Due Giorni di ALIS – La ripresa per un’Italia in Movimento. Un momento di incontro e confronto tra il popolo del trasporto, stakeholder e autorevoli rappresentanti del Governo, che insieme dialogheranno per riportare al centro dell’attenzione pubblica e all’ordine del giorno dell’agenda politica nazionale, l’importanza dello sviluppo dei trasporti e della logistica in Italia quale strumento essenziale per il rilancio economico dell’intero Sistema Paese post emergenza.

Salvini sarà protagonista di un’intervista “a tu per tu” con Nicola Porro. In molti lo attendono, ma ci si aspetta anche che altrettanta gente sia pronta a contrastarlo, come accaduto già in passato con il movimento delle sardine.

PROGRAMMA

Giovedì 16 luglio 2020

Ore 9:00 Registrazione

ore 10:00 Apertura dei lavori Saluti istituzionali

Venerdì 17 luglio 2020

Ore 9:00 Registrazione

ore 10:00 Apertura dei lavori