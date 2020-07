SORRENTO – I Giovani protagonisti della Cittadinanza Attiva: un investimento per il futuro

Con grande soddisfazione si è conclusa la seconda edizione del Corso di Cittadinanza Attiva organizzato dall’Associazione Gioventù Attiva di Sorrento che, grazie in particolare alla grinta e precisione del Presidente Alessandro Miccio, si è tenuto in massima sicurezza e nel rispetto delle vigenti norme anti-covid. Le lezioni, a cadenza settimanale presso la bellissima Villa Fiorentino, sono state tenute dal Dott. Paolo Pane del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il quale ha affrontato non solo argomenti già stabiliti all’inizio del corso, ma ha altresì dedicato spazio a temi importanti e di estrema attualità, così da rendere ogni lezione sempre più interessante ed interattiva. Unione Europa, Stati membri, Organi, Fondi europei, Mes, sono solo alcuni dei concetti chiave per i quali sono state analizzate peculiarità e caratteristiche, per capirne il reale funzionamento ed evidenziarne aspetti positivi e negativi. L’ultima lezione si è conclusa con gli interventi dei Professori Gabriella De Maio e Fabio Montagnaro, rispettivamente provenienti dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Chimiche della Federico II. Una lezione dedicata all’ambiente e alle varie forme di energia dalla quale è emerso con chiarezza come ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare tanto per il pianeta ma soprattutto fondamentale è la collaborazione perché non si tratta di un aspetto individuale, bensì necessario da affrontare con la più totale collaborazione e condivisione.

È stato bello vedere la partecipazione e complicità di giovani interessati a ciò che può essere incluso nella massima espressione di Cittadinanza Attiva, perché è in tal modo che si contribuisce alla crescita di cittadini capaci di apportare nuove soluzioni e raggiungere obiettivi per il bene del proprio territorio.