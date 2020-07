Sorrento. Gaetano Milano “De Luca e Salvini quasi in contemporanea, segno del destino. Van rispettati entrambi”

De Luca e Salvini a Sorrento,quasi in contemporanea,come un segno del destino.Per motivi opposti ma con un unico comune denominatore:la prossima campagna elettorale nella quale entrambi sono impegnati.Cosi come lo sono i candidati locali nelle varie competizioni(Comune,Regione).Ci sta tutto,la politica è anche questo(speriamo non solo questo).Quello che contesto e la polemica”di riferimento”che accompagna il modo in cui si sono svolte queste visite tra chi è d’accordo,chi no,chi si vergogna ,chi applaude;chi fischia.Io dico semplicemente che sono leaders politici,con grossi consensi(che è il sale della politica)quindi se quel leader mi piace vado a sentirlo e se non mi piace ne faccio a meno,ma ho il dovere di rispettare il pensiero di chi non la pensa come me.N.B.:tra il sottoscritto e Salvini l’unica nota comune e la fede rossonera………