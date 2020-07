Sorrento. Fuochi a sorpresa dei pescatori per la festa di Sant’Anna. E’ forte la devozione popolare per Sant’Anna, non soltanto nel Borgo di Marina Grande a Sorrento, quanto in tutta la Penisola Sorrentina. Ogni anno, le Sante Messe prendono l’avvio già dalla mattina presto e terminano la sera, inoltre sono famosi sia la processione che gli spettacolari fuochi pirotecnici.

Per questo motivo, nonostante il Coronavirus, i sentiti festeggiamenti in onore di Sant’Anna, santa patrona del borgo dei pescatori di Marina Grande non si sono fermati, sebbene si sia costretti a rispettare delle nuove misure di sicurezza per limitare quanto più possibile il contagio del virus. Proprio i pescatori, infatti, si sono organizzati per sorprendere i cittadini con i tradizionali fuochi d’artificio: uno spettacolo ancor più speciale del solito, emozionante ed indimenticabile.