Gli inviati di Positanonews hanno seguito la solenne celebrazione liturgica con la presenza del Vescovo Monsignor Alfano, trasmettendo in diretta, per quanto possibile, dall’esterno della chiesa.

dal volume la devozione mariana a sorrento

Forse fu perché Mons. Brancaccio, Arcivescovo cli Sorrento, recatosi

in visita, riscontrò èhe la Congrega del “Monte della Carit􀈀 (che

nel frattempo ‘vi era stata eretta) manteneva la Chiesa in condizioni

di trascuratezza o forse perché nel XVI secolo la fama dei Carmelitani

di Napoli era giunta fino a Sorrento (Mons. Brancaccio era napoletano),

che nel 1572 la Chiesa dei SS. Martiri fu affidata a questi padri

ed il primo Priore ne fu P. Bartolomeo Pasca.

La fede di questo santo monaco, le possibilità economiche della

sua famiglia, il concorso e la pietà dei sorrentini, in poco piu di quattro

secoli, hanno contribuito alla realizzazione di quella Chiesa del

Carmine che, eretta di fronte alla Porta principale di Sorrento (sulla

quale c’era la statua del Santo Protettore, Antonino), sembra costituire

uno degli elementi di un binomio di devozione che da secoli distingue

la popolazione sorrentina.

Da pochi anni il Capitolo Generale dei Carmelitani delle Fiandre

aveva decretato che ogni Convento della Provincia di Napoli dovesse

avere una copia della Bruna del Carmelo che si venerava nella Chiesa

del Carmine Maggiore nella capitale del Regno! Perciò si può affermare

che la devozione carmelitana a Sorrento abbia avuto inizio da

quel giorno d’autunno del 1572, in cui, secondo la tradizione, partendo

dalla Dogana piccola di Napoli, via mare, la copia della “Madonna

Bruna del Carmelo” giunse alla Marina Grande, accolta

dall’entusiasmo della popolazione, sensibilizzata dal suo apostolo,

Padre Pasca.

Sviluppato su di un’area di circa mille metri, ad una sola navata, il

Tempio pone subito all’attenzione del fedele il trono dorato della