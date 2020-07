Sorrento, ecco Vincenzo Limauro: il benvenuto al nuovo ragioniere capo

E’ da oggi in servizio presso il Comune di Sorrento il nuovo ragioniere capo: Vincenzo Limauro, precedentemente in organico al Comune di Piano di Sorrento, che prende il posto di Giovanni D’Amora, di recente andato in pensione.

“Ringrazio il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, e l’intera amministrazione, per avere agevolato la mobilità del dottor Limauro – commenta il primo cittadino di Sorrento, Giuseppe Cuomo – A lui il compito di guidare un ufficio come la Ragioneria comunale, i cui compiti sono resi oggi ancora più complessi dagli effetti dell’emergenza Covid-19 e l’augurio di buon lavoro, nell’interesse di tutta la collettività sorrentina”.