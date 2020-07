Sorrento. Dopo De Luca col PD non invitato, Salvini per Cuomo il momento della verità

Salvini a Sorrento. Ancora polemiche sul post accusa a Palermo sui migranti dopo maltempo. Allora ricapitoliamo, il sindaco Peppino Cuomo si deve candidare alla Regione Campania con la Lega, il suo successore designato è Mario Gargiulo ex assessore, dopo aver fatto pace. E fin qui ci siamo, Mario Gargiulo fa endorsement per De Luca. Massimo Coppola , suo avversario, riceve l’appoggio locale del PD. Ieri da Giosuè a Mare con De Luca e uomini del PD regionale c’era Mario Gargiulo, non il PD locale. Ora, crediamo, che la situazione potrebbe creare problemi a Cuomo che oggi spiegherà il rebus a Salvini, anche se rumors, danno come non candidato Cuomo, visto che la Lega comunque non gli darebbe un posto sicuro.