Sorrento. Dopo De Luca arriva Salvini e si prende il gelato da Antonio Cafiero

Sorrento ( Napoli) . Dopo De Luca arriva Salvini e si prende il gelato da Antonio Cafiero. Oramai è un “must” il gelato dei personaggi nella pasticceria “Primavera” di Antonio Cafiero e non poteva mancare il leader della Lega Matteo Salvini. Qui il sindaco Peppe Cuomo ha deciso di aderire alla Lega, bisogna vedere in che posizione sarà messo fra i candidati alla Regione Campania. Intanto Matteo Salvini continua la tradizione di degustare i prodotti tipici locali, dalle ciliegie al gelato Sorrentino. Oggi il leader della Lega sarà all’Hilton per il convegno poi in tour elettorale incontrerà il sindaco di Positano e Sorrento e altri politici della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana