Sorrento dice addio all’ex Agente Sai Giuseppe Ammirati, aveva 89 anni

Sorrento è in cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Ammirati, all’età di 89 anni. Giuseppe, ex Agente Sai, era molto conosciuto e e benvoluto anche a Positano. A dare il triste annuncio della sua perdita è la famiglia, con la moglie Rosanna, la figlia Giada, il genero Salvatore, oltre ai nipoti e parenti tutti.

Il rito funebre si terrà domani, sabato 4 luglio alle ore 10:00 presso la Basilica di Sant’Antonino a Sorrento.

Noi tutti della redazione di Positanonews ci uniamo al dolore immenso della famiglia Ammirati, con le più sincere condoglianze.