Sorrento, crollato cornicione in Via degli Archi

Nel pomeriggio a Sorrento, si è verificato il crollo di un cornicione da un edificio, situato in Via degli Archi, zona pedonale situata in pieno centro della Città del Tasso.

Poteva verificarsi una tragedia, ma fortunatamente nessuna persona è stata colpita dal materiale crollato dalla facciata del palazzo.

Sul luogo è giunta la Polizia Locale per gli accertamenti del caso, che ha deciso per l’interdizione dell’area, apponendo dei nastri lungo il percorso.