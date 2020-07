Sorrento. Carlo Ametrano ricorda in spiaggia Ennio Morricone per Positanonews. Ad accompagnarci durante il viaggio per ricordare il maestro Ennio Morricone, a pochi giorni dalla sua scomparsa, è il giornalista e scrittore Carlo Ametrano, colui che ha avuto la possibilità di conoscerlo di persona.

“Conobbi il maestro Ennio Morricone anni fa a Roma – ci dice – ed ho avuto il piacere di intervistarlo. La sua conoscenza mi segnò al punto di volerlo ricordare oggi. Il maestro Morricone portò il nome dell’Italia in tutto il mondo e noi tutti dobbiamo essergli grati. Collaborò con i maggiori registi, italiani ed internazionali, e tutto il mondo ha apprezzato le sue composizioni. La sua musica viene ricordata da tutte le generazioni, dagli adulti ai più piccolini”.

“Ricordo il caffè preso in quel bar – aggiunge-. Arrivasti in taxi, con quel cappotto scuro. Eri di un’umiltà eccezionale. Mi ricordo mi dicesti Piacere, Ennio. Io ho ancora i brividi. Ricorderò quel giorno per sempre, ed oggi sono qui per ricordarlo al mondo intero.