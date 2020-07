Sorrento. Campagna elettorale: tensione per le liste. A Sorrento la campagna elettorale è ormai entrata nel vivo e, con essa, le denunce anonime tra candidati “nemici”. Si tratta di una triste tradizione che non fa altro che riscaldare l’atmosfera tra le coalizioni e che, spesso, è sfociata in vere e proprie guerre. Una questione vecchia di decenni che oggi viene rispolverata dalla lettera aperta dell’ex assessore Mario Gargiulo con cui l’ex consigliere provinciale e componente della giunta Raffaele Apreda conferma il suo appoggio incondizionato all’amico con cui ha condiviso anni e anni di lavoro ai vertici dell’amministrazione di piazza Sant’Antonino.

C’è una frase, nel post lanciato dall’ex assessore Apreda, che fa accendere i riflettori sulla questione corvi: “Bisogna essere consapevoli che ci aspetta una campagna elettorale durissima dove, come al solito, ci dovremo difendere da attacchi personali di ogni genere e denunce anonime che, però, negli anni scorsi hanno contribuito a renderci ancora più forti e lo faranno ancora una volta”.

Apreda sa bene cosa significhi subire denunce. Nel 2015 subì, infatti, un esposto per presunti abusi edilizi in una sua proprietà. Ci fu un sopralluogo e poi un processo con rito ordinario conclusosi con un’assoluzione per tenuità del fatto. Poi l’ennesima denuncia e un’altra indagine della Procura di Torre Annunziata, stavolta molto più pesante, con l’ipotesi di corruzione che suggerì ad Apreda di dimettersi. Venne nominato in giunta e lasciò, ma da allora sull’inchiesta non ci sono stati più sviluppi. Ma al di là di ciò l’ex assessore non si ricandiderà in prima persona e andrà a sostenere in modo esterno Gargiulo, leader della maggioranza uscente forte anche dell’indicazione a firma del sindaco Giuseppe Cuomo.

C’è di più. Immancabilmente scocca l’ora dei profili falsi che sui social vanno a rinfocolare polemiche, accendendo discussioni e spargendo in rete menzogne e bugie con l’obiettivo di screditare l’avversario di turno. Ci sono già diversi profili “attenzionati”.

Fonte Metropolis