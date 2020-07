Sorrento Calcio. Benvenuto Nicola Mancino. Nicola Mancino è un calciatore del Sorrento. Il primo volto nuovo della squadra rossonera 2020/21 è l’esperto centrocampista napoletano, cresciuto nelle giovanili partenopee per poi continuare una carriera di notevole spessore tra serie B (41 presenze e 4 gol) e Lega Pro (320 presenze e 52 gol). Nell’ultima stagione, l’unico campionato in serie D con il Francavilla (5 gol in 18 presenze).

“Per trovare l’accordo è servita soltanto una chiacchierata con il Direttore Sportivo Amodio. C’è stato subito feeling ed è scattata quella scintilla che mi ha convinto. Sono, davvero, contento per la scelta fatta – le prime parole da rossonero del trequartista – Sono una persona ambiziosa che ogni domenica prova a dare sempre il massimo in campo. Sono tecnico e ho varie giocate in repertorio. Priorità, per me, è dare sempre una mano ai compagni”.

“Finalmente sono arrivato a Sorrento visto che già negli anni passati, in più di un’occasione, sono stato molto vicino alla firma. Il primo impatto con l’ambiente è stato ottimo. In tanti anni questa società è riuscita a costruire una bella realtà: solida e seria. Remando tutti insieme in armonia e nella stessa direzione potremo raggiungere belle soddisfazioni. Per me sarà una bella sfida, sono pronto a dare il mio contributo”.