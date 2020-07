Non è vero che ricorderemo il 2020 solo per i guai creati dal Coronavirus, ci sono anche cose belle, per me la laurea dei miei “figliocci”, congratulazioni ai gemelli

Mimmo De Riso e Rossella De Riso

e ai loro genitori Alfonso De Riso e Rosaria Vaccaro

, 26 anni di Amore!

Carlo Alfaro , medico pediatra e scrittore

Auguri anche da Positanonews