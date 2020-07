Sorrento, auguri alla neo dottoressa Rossella De Riso!

Il giorno della laurea è uno dei più importanti della vita adulta di qualsiasi studente universitario. Dopo tante fatiche, notti insonni passate sui libri a studiare e sessioni d’esame infinite, finalmente ogni sforzo viene ripagato dalla soddisfazione della laurea.

Congratulazioni alla neo dottoressa Rossella De Riso di Sorrento, che ieri 17/07/2020, ha conseguito brillantemente la Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la cooperazione internazionale in inglese e tedesco, presso l’Università degli studi di Napoli ” Suor Orsola Benincasa”.

Gli auguri più sinceri dalla redazione di Positanonews. Che una nuova avventura abbia inizio. Congratulazioni per la tua laurea!