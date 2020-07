Sorrento, auguri alla neo dottoressa in Scienze Erboristiche Mariarosaria Stanzione

Sorrento. Mariarosaria Stanzione festeggia la sua laurea in Scienze Erboristiche discutendo la tesi “Formulazione di un integratore alimentare per la stabilità del tono dell’umore”. Gioia immensa per lei e tutti familiari. Ottenere una laurea non è semplice, solo la costanza e il sacrificio permettono di raggiungere un obiettivo così ambito, e Mariarosaria può finalmente dire di avercela fatta.

Ringrazio i miei genitori per i sacrifici fatti, per il sostegno datomi e per avermi permesso di portare a termine gli studi universitari.

Ringrazio mia nonna, sostenitrice silenziosa e rispettosa. Oggi sarai orgogliosa di me, ma quella sempre orgogliosa sarò io per averti come nonna.

Ringrazio mio fratello Nello, senza di te i pomeriggi di studio e di ansie non sarebbero stati così leggeri. Grazie per avermi insegnato a ridere nei momenti più complessi.

Ringrazio Gigi, sei la mia fonte di serotonina. Grazie per tutto l’aiuto, il sostegno e per tutte le volte che mi hai detto che ce l’avrei fatta. Grazie per aver sempre creduto in me. Sei fondamentale.

Ringrazio i miei cugini, senza di voi la mia vita non sarebbe la stessa.

Ringrazio tutte le zie e gli zii per avermi sempre incoraggiato ad andare avanti, grazie per la vostra saggezza.

Ringrazio la mia collega Chantal, compagna di viaggio in questo percorso tortuoso e complicato ma che è stato indimenticabile grazie all’unione delle nostre passioni.

Infine, ringrazio me stessa. Per averci sempre creduto e per non aver mai smesso di sognare questo giorno.

