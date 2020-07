Sorrento. Auguri a Laura Stinga per la laurea in “Lingue, Economie e Istituzioni dell’Asia e dell’Africa Mediterranea” conseguita col massimo dei voti

Sorrento. Tantissimi auguri alla neo dottoressa Laura Stinga, che ha concluso brillantemente il suo percorso universitario conseguendo la laurea magistrale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia in “Lingue, Economie e Istituzioni dell’Asia e dell’Africa Mediterranea”, con il voto di 110 e Lode.

Laura Stinga ha discusso la tesi dal titolo “Analisi dell’opinione pubblica Taiwanese tra nuova via della seta e New Southbound policy” con la relatrice Ch. Prof.ssa Laura De Giorgi.

Tutta la famiglia si è stretta intorno alla neo laureata all’Hotel Britannia di Sorrento, dove hanno festeggiato con lei il raggiungimento di questo difficile e tanto ambito traguardo, con il massimo dei voti.

Anche la redazione di Positanonews formula le più sentite congratulazioni a Laura Stinga per il bellissimo risultato conseguito e le augura un futuro ricco di successi.