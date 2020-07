Sorrento. Auguri a Franco Ercolano per la laurea in Ingegneria Elettronica. La redazione di Positanonews si unisce alla gioia di questa giornata per la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica con tesi sperimentale di Franco Ercolano, che gli è valsa un meritatissimo 110 e lode, con discussione all’Università degli Studi di Napoli Federico II e relatore il professor Ettore Napoli.

Auguri, dunque, al neo ingegnere, al papà, Giuseppe Ercolano assessore al Comune di Sorrento, ed a tutta la sua famiglia.