Sorrento. Assist a Massimo Coppola di Luigi di Prisco “Pronti ad affrontare questa nuova sfida”

Sorrento ( Napoli ) . Un assist per Massimo Coppola che rafforza la sua candidatura con Luigi Di Prisco, ora presidente del Consiglio, ex assessore all’ambiente protagonista dell’ottenimento della Bandiera Blu e di molti risultati nel suo campo. Dopo un approfondito confronto all’interno del gruppo civico ViviaAmo Sorrento, in vista della prossima tornata elettorale di settembre, abbiamo deciso di avviare un nuovo percorso politico affiancandoci al candidato Sindaco Massimo Coppola.

Massimo ha accolto il nostro invito a parlare di punti programmatici che riteniamo fondamentali per Sorrento e con lui abbiamo avuto modo di confrontarci sulla visione di città che immaginiamo per il futuro, riscontrando una solida comunione di intenti.

La decisione è stata presa in maniera collegiale dal gruppo che rappresento, mettendo da parte personalismi e ambizioni personali.

Una scelta fatta con senso di responsabilità e serietà, senza mai rinnegare gli importanti risultati ottenuti durante il mio primo mandato per il bene della nostra città, con particolare riguardo alle iniziative di tutela ambientale e promozione del territorio e della risorsa mare. Un sentito ringraziamento a titolo non soltanto politico, ma anche personale, va al Sindaco Giuseppe Cuomo, per l’eccezionale lavoro che mi ha consentito di svolgere al suo fianco in questi anni.

La decisione del movimento ViviAmo Sorrento è motivata dal sogno di tracciare per Sorrento un nuovo percorso e da un’esigenza che avvertiamo forte nei nostri concittadini: un’esigenza di rinnovamento, di idee e di classe dirigente.

Le sfide sociali ed economiche poste dall’emergenza Covid sono senza precedenti. Sorrento merita l’impegno di tutte le forze sane, a prescindere dalle bandiere di partito o di parte.

Il cantiere politico, perché di questo si tratta, rappresentato dalla lista ViviAmo Sorrento sarà negli anni a venire un attrattore di tutti coloro che in modo concreto vogliono avvicinarsi alla politica cittadina ed offrire un contributo fattivo, al fine di creare una nuova classe dirigente.

Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida con la passione, l’impegno e la determinazione che ci contraddistinguono da sempre.