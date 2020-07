Sorrento. Arrivano altri grandi Yacht : il Bartali ed il Prj

Sorrento ( Napoli ) . Arrivano altri grandi Yacht : il Bartali ed il Prj in direzione Marina di Cassano / Meta verso Castellammare di Stabia.

Bartali che batte bandiera delle isole Cayman, ha una lunghezza 46m è stato costruito dai cantieri Wider Yachts in Italia e consegnato al suo proprietario nel 2016. Il sofisticato design esterno e l’ingegneria di questa nave di lusso sono opera di Fulvio de Simoni. L’interno dello yacht è stato progettato da Ideaeitalia.

La configurazione interna di Bartali è stata progettata per ospitare comodamente fino a 10 ospiti durante la notte in 5 cabine, comprende una master suite, 2 cabine doppie e 2 cabine doppie. È inoltre in grado di trasportare fino a 9 membri dell’equipaggio a bordo in 5 cabine per garantire una rilassante esperienza di lusso in yacht.

Presenta una cilindrata con scafo in alluminio a prua bulbosa e sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak. È stata costruita secondo le regole della società di classificazione ABS (American Bureau of Shipping).

Alimentato da 2 motori diesel-elettrici MAN (Visedo Power Drum L-Frame) da 531 kW e azionati dalle sue eliche a doppia vite. È in grado di raggiungere una velocità massima di 15 nodi e crociere comodamente a 13 nodi. Con i suoi 45.000 litri i serbatoi di carburante hanno una portata massima di 4.700 miglia nautiche a 10 nodi. I suoi serbatoi d’acqua immagazzinano circa 12.000 litri di acqua dolce.

Il Prj che batte bandiera maltese ha una lunghezza di 38 metri mentre la larghezza è di 7, la velocità media è di 10,7 mentre quella massima è di 13,3.

Altri yacht ci sono fra Positano, Amalfi e Capri, fra Costiera amalfitana e Penisola sorrentina non sono come gli anni scorsi , ma non mancano mai .