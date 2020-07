Sorrento. Altro prestigioso traguardo per l’Avv. Luigi Alfano, arriva la tessera da Criminologo

Sorrento. Lo scorso 15 maggio l’avvocato Luigi Alfano ha raggiunto un altro importantissimo traguardo conseguendo, dopo un percorso lungo quattro anni, il Master di II livello in “Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con il voto di 105, discutendo da remoto (a causa dell’emergenza Coronavirus) una tesi incentrata sugli “Atti persecutori”.

Ed ora per l’Avv. Alfano arriva l’iscrizione nell’Elenco Min. Sviluppo Economico legge 14 gennaio 2013 n. 4 (Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti) con tessera numero 00170/2020/PRO visibile anche sul sito Ancrim.it.

Un bellissimo e meritato successo per un professionista come lui che ha fatto della legge non un semplice mestiere ma una vera e propria passione che lo ha portato a raggiungere traguardi importanti a livello lavorativo ed umano.

E’ lui stesso a commentare questo momento tanto atteso: “La più grande soddisfazione e grande traguardo professionale della mia vita, foriero sempre di grandi sacrifici, studio continuo, determinazione, onestà intellettuale e grande passione. Soprattutto grazie alla mia famiglia. Criminologo sempre al fianco di voi cittadini in scienza e coscienza ad maiora semper!”.

E noi della redazione di Positanonews formuliamo i migliori auguri all’Avv. Alfano per il raggiungimento di questo ulteriore ed importante traguardo.