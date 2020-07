Sorrento. All’Hilton convegno Alis con De Luca e i Ministri De Micheli e Manfredi “La ripresa per un’Italia in movimento”. Dirette di Positanonews grazie a Gigione Maresca «La ripresa per un’ Italia in movimento»: è il tema della convention in programma, oggi 16 e domani 17 luglio, all’ Hilton Sorrento Palace, promossa dall’ Alis, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile.

Da Sorrento partiranno nuovi modelli e opportunità per la logistica del Paese. Un momento di incontro e confronto per ripartire insieme dopo l’emergenza. Alis raggruppa operatori del mondo dei trasporti, conta più di 1.500 aziende associate, oltre 172mila unità di forza lavoro, un parco veicolare di oltre 128.500 mezzi, più di 140.500 collegamenti marittimi annuali, più di 125 linee di Autostrade del Mare, oltre 160 linee ferroviarie, 200mila collegamenti ferroviari annuali e 26 miliardi di euro di fatturato aggregato.

Alla manifestazione, attesi per oggi gli interventi dei ministri per le Infrastrutture Paola De Micheli e dell’Università Gaetano Manfredi; il governatore della Campania Vincenzo De Luca; il commissario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri che sarà intervistato da Bruno Vespa.

Al centro del colloquio ci saranno i temi legati all’emergenza sanitaria e alla ripartenza del Sistema-Paese dal punto di vista economico e sociale. Per domani, invece, appuntamento con Matteo Salvini, intervistato da Nicola Porro.

L’evento, promosso in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti il suo più importante evento dedicato al mondo del trasporto e della logistica. Un appuntamento rappresenta un momento di incontro e confronto tra il popolo del trasporto, stakeholder e autorevoli rappresentanti del Governo, che insieme dialogheranno per riportare al centro dell’attenzione pubblica e all’ordine del giorno dell’agenda politica nazionale, l’importanza dello sviluppo dei trasporti e della logistica in Italia quale strumento essenziale per il rilancio economico dell’intero Sistema Paese post emergenza Covid – 19.