Sorrento alle urne. Marco Fiorentino: “E’ il momento di scelte strategiche per il futuro della città”. Tra il 20 ed il 21 settembre i sorrentini saranno chiamati alle urne. L’atmosfera comincia quindi a scaldarsi, in un momento particolarmente delicato per la città, che sta ripartendo dopo il lock down causato dal Covid. Marco Fiorentino, sindaco di Sorrento per 13 anni prima dei dieci di Giuseppe Cuomo, al quale ha passato il testimone nel 2010, lo scorso febbraio aveva annunciato la sua disponibilità a candidarsi sindaco con una conferenza stampa. In questi mesi ha lavorato con un gruppo di fidati sostenitori su due fronti: il programma amministrativo per il prossimo quinquennio e le liste che lo sosterranno.

“Sui temi e sulle scelte che dovrà fare la futura amministrazione comunali si gioca il destino di Sorrento – ha detto Fiorentino – e avverto questa consapevolezza tra la gente oltre che tra gli operatori economici perché tutti hanno ben presente che si tratta di assumere decisioni importanti nell’ambito di un piano strategico per il futuro della nostra città, della sua economia, della sua immagine di città internazionale capace di essere attrattiva per quello che è stata, per quello che è e per quello che sarà in una dimensione sostenibile a 360 gradi. Sono cambiate tante cose con questa calamità sanitaria, sono emerse criticità socio-economiche fino a ieri impensabili, occorre essere pronti a cogliere le sfide di un mercato che ha visto cambiare le regole in un batter d’occhio circostanza che impone quindi una capacità di lettura e di azione che si deve tradurre in un nuovo protagonismo della pubblica amministrazione in sinergia con i privati che devono fare ancora di più la loro parte se vogliamo tutti insieme centrare gli obiettivi che abbiamo ben chiari per il futuro di Sorrento. A breve presenterò le linee programmatiche in virtù delle quali ho accettato di ricandidarmi sindaco insieme a tante espressioni qualificate della nostra comunità impegnate a operare questo cambio di passo decisivo per gli interessi di Sorrento”.