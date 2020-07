Sorrento. Alla manifestazione di Marevivo Lello Pane porta in omaggio un libro sulla Settimana Santa in città

Sorrento. Questa mattina nella città del Tasso si è svolta la manifestazione di Marevivo per la sensibilizzazione contro l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, alla quale era presente anche l’oramai conosciutissimo Lello Pane, da sempre impegnato per diffondere la cultura della città e delle sue tradizioni. E questa volta ha portato in omaggio ad una rappresentante dell’associazione ambientalisita la copia di un libro sulla Settimana Santa a Sorrento, a nome anche della Fondazione Sorrento.