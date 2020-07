Sorrento. Alberghi semivuoti, ma spiagge libere affollate. Contingentati gli accessi alla Regina Giovanna. Un massimo di 300 bagnanti, dopodiché si chiude l’accesso. E’ in vigore da ieri mattina il contingentamento degli accessi ai Bagni della Regina Giovanna del Capo di Sorrento. Finalmente verrebbe da dire, considerato che da quando è arrivato il via libera alla frequentazione delle spiagge successivo al lock down si segnalano assembramenti e continue violazione delle norme che impongono il distanziamento. Per questo da alcune settimane è stato istituito un servizio di vigilantes con lo scopo di far osservare le prescrizioni contenute nei decreti e nelle ordinanze.

Ma ciò non basta evidentemente visto che il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, tenendo conto proprio «dei rapporti della vigilanza privata», dai quali «è emerso che durante i fine settimana il sito della Regina Giovanna presenta un notevole afflusso di visitatori», ha emanato un provvedimento con il quale impone un tetto agli accessi. Pertanto da ieri mattina, in vista del periodo clou della stagione balneare, è in vigore l’ordinanza che dispone «l’accesso contingentato, consentito ad un numero massimo di 300 utenze contestuali, ad esclusione dei bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità e chi interagisce con loro». I vigilantes che presidiano la strada che conduce al mare sono muniti di contapersone e quando si raggiunge la quota limite dei 300 bagnanti provvedono ad avvertire il comando della polizia municipale che dispone il blocco per uno dei tratti di costa a libera fruizione più ampi della penisola. Zona che ogni anno non è solo meta di migliaia di bagnanti, ma che viene visitata da tantissimi turisti, per la presenza dei resti di una villa di epoca imperiale romana del primo secolo dopo Cristo.

Quest’anno, invece, si vedono quasi esclusivamente gli amanti della tintarella provenienti dalla provincia di Napoli. Ciò perché il settore dell’accoglienza è ancora costretto a fare i conti con la crisi. Lo confermano le poche presenza negli alberghi di Sorrento e dintorni. «Navighiamo a vista – sottolinea Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania e Penisola Sorrentina -. Si lavora con le prenotazioni last minute, mentre si attende che si cominci a muovere qualcosa negli arrivi dall’estero, il vero volano dell’economia turistica della nostra zona». Va un po’ meglio per il settore extralberghiero, «in particolare per le residenze autonome rispetto a quelle nei condomini» certifica Sergio Fedele in Atex.

Fatto sta che la crisi sta mettendo in ginocchio le famiglie dei lavoratori del turismo e dell’indotto. Per questo ieri mattina c’è stata una nuova manifestazione organizzata da Flaica Cub-Cisal Turismo-Salpi FE.NA.LT per chiedere il rilancio del turismo, il lavoro a tempo pieno ed il sostegno al reddito. Gli stessi lavoratori stagionali del comparto, che si considerano dimenticati dal governo e dalla Regione, hanno ribadito concetti già espressi al ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nella precedente protesta organizzata a Roma lamentando di «non godere di nessuna tutela da parte dello Stato».

Fonte Il Mattino