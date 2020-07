Sorrento al voto. Mario Gargiulo, Massimo Coppola e Marco Fiorentino i tre possibili canditati sindaco.

Sorrento pronto al voto: Mario Gargiulo Massimo Coppola e Marco Fiorentino sono i tre possibili candidati sindaco, con maggiori possibilità. Mario Gargiulo avrebbe 5S o addirittura sei con lui, ma ancora non è ufficiale. Mario Gargiulo è il candidato designato dalla maggioranza guidata dal sindaco per Cuomo e anche se non s’identifica politicamente nella scelta elettorale sindaco che della riga, mentre lui è vicino a De Luca. A questo proposito, come già abbiamo detto, il più vicino invece a Massimo Coppola, quindi a livello locale, è il Partito Democratico, che appoggia un candidato che non è quello che invece appoggia il partito a livello della Regione Campania. Situazione analoga a quella che avvenuta anche a Meta con Peppe Tito. Massimo Coppola, a sua volta, dovrebbe avere quattro o cinque liste e anche lui è stato assessore con Peppino Como poi c’è Marco Fiorentino ex sindaco che dovrebbe avere due o tre liste che sta portando avanti la tesi dell’esperienza. Una candidatura, quella di Marco Fiorentino, che rappresenta per lui comunque una vittoria dopo tutte le problematiche che ha avuto, e che potrebbe essere l’ago della bilancia.