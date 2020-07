Sorrento, al via il concorso per il capo dei vigili urbani: ecco i 22 candidati

Sorrento, 22 candidati in lista per prendere il posto a tempo indeterminato da capo dei vigili urbani, al posto del colonnello Antonio Marcia, recentemente andato in pensione. Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, gli uffici comunali di piazza Sant’Antonino contano di avere il nuovo funzionario entro fine agosto.

Il nome del nuovo comandante della polizia di Sorrento verrà fuori dalla lista di 22 aspiranti all’incarico. Uno in più, rispetto all’elenco pubblicato a inizio luglio perché in extremis è stata accettata l’istanza di partecipazione di Luigi Greco, professore di Barletta. Come riportano i colleghi di Metropolis, in corsa per ottenere l’incarico di comandante dei vigili urbani di Sorrento ci sono Rossella Russo, attualmente valutato con delega alla pubblica istruzione a Piano di Sorrento e comandante a Massa Lubrense, Giuseppe Capuano, dirigente della polizia locale a Sant’Antonio Abate, Luigi De Simone, responsabile a Caserta ed in passato al Comune di Gragnano, e Fabrizio Palladino, oggi funzionario dell’ufficio Suap a San Giuseppe Vesuviano dove aveva già vinto il concorso per guidare la polizia locale senza però aver mai ottenuto l’incarico.

La commissione giudicatrice della selezione risulta essere composta dal segretario generale del Comune di Sorrento, Elena Inserra, che svolge l’incarico di presidio dell’organismo. Ci sono anche lo stesso Sarno, il dirigente della polizia municipale di Salerno Antonio Vecchione e l’istruttore Maria Rosaria D’Esposito, dipendente comunale di Sorrento e segretaria della commissione. La speranza è che non ci sono intoppi per individuare e reclutare il nuovo responsabile del comando di corso Italia e sopperire alla quiescenza del colonnello Marcia. Nel frattempo rimangono in attesa di sviluppi anche le procedure per ingaggiare altri dirigenti e dipendenti comunali. Bisogna ancora assumere il funzionario che dovrà avere la responsabilità del primo dipartimento comunale, che vede ad interaneo un favore proprio del segretario sociale Inserra. Senza dimissioni che anche negli uffici, a partire da quello tecnico e anti-abusivismo, c’è assoluta necessità di implementare le risorse umane alla luce anche del boom di pensamenti collegati al progetto Quota 100. Un fenomeno, quello di quo- 100 che ha creato disagi e problemi anche in altre amministrazioni comunali della provincia di Napoli dove le carenze di personale si fanno sentire.