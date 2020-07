Sorrento. Al parcheggio Achille Lauro bagni chiusi, ascensore bloccato e banca d’acqua fuori funzione. Complice la crisi scaturita dal Coronavirus, l’operatività del parcheggio Achille Lauro di Via Correale, a Sorrento, è molto ridotta, e si verificano diversi disservizi. Tra i servizi fuori funzione, i bagni sono chiusi, l’ascensore è bloccato per lavori di manutenzione e la banca d’acqua risulta fuori funzione.

L’augurio è che presto queste funzionalità, che contribuiscono a rendere la città di Sorrento una delle località turistiche più amate in Italia ed all’estero, capitale del turismo internazionale famosa in tutto il mondo per la sua accoglienza, vengano presto ripristinate.