Sorrento, acrobazie e tuffi ai bagni della Regina Giovanna: episodio di Meta non è servito a niente?

A pochissimi giorni da un episodio così importante come quello che ha visto coinvolto il giovane di Torre del Greco, feritosi alla spiaggia di Meta, vi proponiamo delle immagini che fanno davvero riflettere. Queste si riferiscono ai bagni della Regina Giovanna a Sorrento, posto incantevole che prende il nome da una tradizione popolare secondo la quale Giovanna II di Durazzo Regina di Napoli, si sarebbe intrattenuta qui con i proprio amanti nelle acque della bella piscina naturale.

Come potete vedere, ci sono diversi giovani che si sono cimentati in tuffi, sprezzanti del pericolo e dei divieti che sono in atto. Una situazione che si ripete praticamente ogni anno ma che quest’anno ha sicuramente un altro significato: possibile che un episodio come quello di Meta, di pochi giorni fa, non abbia insegnato assolutamente nulla? Stiamo parlando di un giovane che rischia gravi danni alla colonna dorsale, che ha subito un intervento importantissimo, dopo un tuffo e ciò non ha minimamente intaccato le menti di questi ragazzi?

Il problema della vigilanza sul posto, che dovrebbe essere inasprita in questo periodo per il discorso del distanziamento sociale, è stato un problema da noi spesso affrontato. Però, bisognerebbe davvero fare qualcosa di concreto.

Ecco il video di Nino Aversa: