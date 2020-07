Sorrento, 37enne agli arresti domiciliari per evasione ma passeggia in centro con la famiglia

I carabinieri della stazione di Sorrento hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari un 37enne del posto. L’uomo, era stato autorizzato a presenziare ad un udienza presso il Tribunale di Torre Annunziata nel processo per rapina in cui è imputato.

Al termine dell’udienza, tuttavia, Il 37enne non è rientrato nella sua abitazione. Sono così scattate le ricerche dei carabinieri che nel primo pomeriggio di ieri lo hanno rintracciato mentre passeggiava tranquillamente, in un vicoletto storico di Sorrento, con la compagna ed i figli.

Salvato non ha fornito nessuna giustificazione ed è stato nuovamente arrestato, sottoposto ai domiciliari è ora in attesa di giudizio.