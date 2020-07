Raccontare la storia nelle ore e nei luoghi in cui si è svolta. E’ un idea che da sempre mi affascina, vedere e toccare quasi con mano, serve a tenere viva la memoria. Questo l’obiettivo di tali video, seppur paradossale il racconto in una Sorrento movimentata del sabato sera, e noi a parlare del ’43.

Tratto dal libro del dott Goffredo Acanfora Sorrento 1943.

Alle 22 e 45 del 25 Luglio del 1943, l’EIAR interruppe bruscamente

le trasmissioni per consentire all’ annunciatore Arista di

dare lettura del seguente comunicato straordinario: «Sua Maestà

il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni della carica di Capo

del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato di Sua Eccellenza

il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo,

Primo Ministro, Segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere

Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio».

Nonostante l’ora tarda e le limitate capacità di diffusione del

tempo, la notizia volò ugualmente da un capo all’altro del paese e

già dopo mezz’ora, si formarono cortei inneggianti al Re, a Badoglio

ed alla pace. Il Senatore Croce, a quell’ora, era già a letto,

nella sua residenza sorrentina di Villa Astor, ed una telefonata

della signorina Elena di Serracapriola gli annunziò la caduta di

Mussolini; a tirarlo giù dal letto riuscirono poi alcuni amici sopraggiunti

giubilanti per commentare l’accaduto. Fu tale il coinvolgimento

del buon don Benedetto che, tornato a letto non riuscì

a «chiudere occhio fino alle quattro e più oltre», come ebbe a

riportare nel suo diario2. Ne aveva ben d’onde, in quanto l’even-

2 B. CROCE, Quando l’ltalia era tagliala in due, ed. Laterza-Bari, p. l.

20

to pur atteso ed auspicato, lo turbava profondamente sia per la

gravità del momento storico in cui andava a verificarsi, sia per le

responsabilità politiche che, di li a poco, lo avrebbero investito,

per essere il punto di riferimento della intera rinascita democratica

del paese.

In tempi strettissimi sarebbe stato necessario colmare il vuoto

politico creato da vent’anni di fascismo e ricercare, al tempo stesso,

la soluzione che consentisse all’Italia di uscire dal conflitto risparmiando

alla nazione una catastrofe senza precedenti. Un’impresa disperata che gli apparve subito irrealizzabile come g1i eventi che seguirono purtroppo confermarono. Alla resa incondizionata,

che gli Anglo-Americani rigidamente imponevano, faceva

riscontro la diffidenza dell’alleato tedesco che, prevedendo una

nostra defezione, aveva già dato corso all’operazione «Walchiria»

intesa ad una totale «Fuehrung» della penisola italiana e particolarmente

delle sue aree industriali del centro-nord; né miglior

partito sarebbe stato quello di prendere tempo, come poi fece

l’ineffabile Badoglio, dichiarando: <<la guerra continua perché

l’Italia tiene fede alla parola data3.

Mentre il Croce stentava a prendere sonno, nel tumultuare di

questi pensieri, i bravi sorrentini, esultanti per la lieta novella, organizzavano anche loro manifestazioni antifasciste. Già nelle prime ore

del 26, piazza Tasso, a Sorrento e quella del Municipio a S. Agnello,

sede del Podestà dei quattro comuni, allora unificati, furono invase

da turbe di facinorosi osannanti il Re e Badoglio per la cacciata del

tiranno e l’imminente fine della guerra. Vi furono tumulti con feriti

ed alcuni arresti di cui diedero notizia nei giorni successivi, i quotidiani

che parlarono di: «violenti tumulti scoppiati a Sorrento». Notizia

sorprendente, ora per allora, se si considera la proverbiale ritrosia

dei nostri conterranei a pubbliche manifestazioni di dissenso; a

spronarli verso tali cimenti, era stato un personaggio di grande carisma

di cultura, allora direttore dell’Istituto d’arte di Sorrento. Costui,

per le convincenti prove di antifascismo, fornite in tale circostanza,

venne addirittura incarcerato dai Reali Carabinieri e, per la sua

liberazione, si rese necessario un intervento del Croce così riportato

nel suo diario: «sono andato dal tenente qui comandante dei

Carabinieri per far rilasciare R.P. arrestato con altri per aver partecipato

all’assalto del fascio di Sorrento, e ho avuto assicurazioni>>

4; che ve ne fosse bisogno troviamo riscontro in quanto riportato

dal Cortesi sull’episodio: «il comandante la tenenza dei Reali

Carabinieri di Sorrento, in data 28 luglio 1943, segnalava al Ministro

degli Interni l’arreso di Roberto Pane e G. Fiorentino per

l’assalto al Circolo Professionisti e Artisti di Sorrento. Nello stesso

giorno per l’assalto alla sede del Fascio di S. Agnello vennero

fermati S. Gemma e F. Ferraro».’5.

In rapporto allo stesso episodio, l’inedito diario del mio A.B.

riporta queste godibili annotazioni:

« . . . stamani è successo qualcosa alla quale mai avrei creduto di assistere

in vita mia. Molti camerati si sono riuniti in Piazza Municipio

come per l’adunata e molti di loro venivano da Sorrento ma non avevano

la divisa e neanche la camicia nera. Inneggiavano a Vittorio

Emanuele e Badoglio, agitavano le bandiere e gridavano eccitatissimi

che Mussolini era caduto, la guerra era finita e che bisognava cacciare

tutti i fascisti. Il podestà Avvocato Viterbo, che era al secondo piano,

non si è affacciato e quelli, dopo poco, sono entrati a viva forza nella

sede del Fascio, dietro al monumento ai caduti ed in quella della

GIL, in via Vallone Croce, vicino al crocifisso, ed hanno scaraventato

tutto sulla strada. Sono volate sedie, tavolini e tutte le carte ed i registri.

Alcuni, che ho anche riconosciuti, si sono presi i libri di lettura

che avevamo raccolto per donarli ai soldati ed anche due moschetti

che si usavano per le esercitazioni. Confesso che non ho avuto il coraggio

di avvicinarmi e poi non c’era nessuno dei camerati a dare man

forte, lo stesso Giovanni era ai bagni termali. Con tristezza ho visto

4 B. CROCE, op. dt., p. 1.

5 L. CORTESI et Al., La Campania dal Fascismo alla Repubblica , Ed. Reg. Campania,

Voi. I, p. 259.

22

bruciare insieme alle carte e alle sedie i nostri gagliardetti ed una

grande fotografia del Duce. Ad un certo punto vi è stato w1 fuggi fuggi

quando son giunti da Sorrento i Carabinieri, pare chiamati dai vigili

urbani, che nel frattempo si erano barricati dietro il portone del

Municipio, a sinistra del corpo di guardia ed hanno fermato i più

scalmanati ed anche quelli che stavano solo per guardare. Poco è

mancato che non se li portassero in carcere ed io, teméndo il peggio,

sono scappato per le scale di Maianiello verso casa. Qui ho trovato

Nilluccio che mi ha raccontato come a Sorrento è stata devastata la

casa del fascio, che si trova nel palazzetto al fianco della chiesa del

Carmine. Mi ha detto che è stato una cosa vergognosa buttare dalla

finestra il busto del Duce dalla sala delle adunate: ed è un vero peccato

che quest’opera d’arte sia andata distrutta. Era un capolavoro del

Prof. Egidio Carnera di Sequals, cugino di Primo, il campione mondiale

di pugilato, che da anni è maestro di scultura alla scuola d’arte

di Sorrento. Pare che a fomentare i disordini ed a fare questo sia, stato

proprio il direttore della scuola, comunista sfegatato che i carabinieri

hanno poi arrestato. In poche ore è tutto cambiato e pensare che

pochi giorni orsono, alla presenza di un alto gerarca venuto da Napoli,

abbiamo cantato: “Duce, Duce chi non saprà morir? Il giuramento

chi mai rinnegherà? Snuda la spada! Quando tu lo vuoi, gagliardetti

al vento, tutti verremo a te . . . “».

Nonostante un così patetico racconto appare evidente quanto

fosse fievole “l’animus pugnandi” del mio familiare che, in sintonia

con la gran parte degli italiani, al disperato tramonto di un mito,

non riusciva a contrapporre un ultimo slancio e cautamente prendeva

distanze, nell’attesa di «come si sarebbero messe le cose».

In effetti, nel clima tranquillo e conformista sorrentino, il fascismo

aveva avuto modo di attecchire senza traumi, fin dal 1922

e per dar vita a qualche sporadico episodio di squadrismo, era

stato sempre necessario mobilitare manganellatori al di là di Scutolo.

Questa adesione, apparentemente compatta, ma poco viscerale,

fece si che in penisola i veri antifascisti fossero realmente pochi,

peraltro divisi fra loro da insanabili contrasti ideologici e talvolta

anche personali. Fra costoro vi erano intellettuali ed operai:

liberaleggianti i primi, decisamente socialcomunisti i secondi.