“Soggiorno gratis in cambio di post e storie”: questa la richiesta degli influencer agli hotel di Positano, Amalfi e Ravello. Sono tante le richieste, segnalate anche a Positanonews, di soggiorno gratuito negli hotel della Costiera Amalfitana, tra Positano, Amalfi e Ravello, da parte di influencer italiani e stranieri che, in cambio, offrono loro visibilità tramite storie e post sui canali social.

Si tratta di una possibile collaborazione che potrebbe certamente portare a numerosi vantaggi, anche agli stessi alberghi, nel caso di influencer seri, professionali, con un vasto seguito. Importante, infatti, la distinzione tra questi ed i falsi influencer, improvvisati o con followers comprati.

Ancora una volta, comunque, possiamo notare come la nostra Costiera Amalfitana sia una meta ambita per le vacanze di italiani e non, persone comuni e VIP, anche in questo primo periodo di post lock down.