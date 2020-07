Sita. Aumenta le corse per Agerola e Costiera Amalfitana, ma Positano Sorrento al palo. La buonanotizia dell’aumento delle corse dopo le proteste pubblicate anche da #positanonews, visto che in centinaia rimanevano in piedi, ma da Sorrento ancora nessuna news

Un provvedimento necessario dopo i diversi episodi di tensioni e disagi verificatisi nelle ultime settimane alle fermate con numerosi passeggeri a cui non è stato consentita la salita a bordo nel rispetto delle restrittive misure imposte dalle autorità sanitarie regionali. Talvolta si è reso necessario l’intervento della forza pubblica.

Non sono mancate le rimostranze di alcuni sindaci (tra tutti Tramonti e Agerola) che hanno fatto sentire forte la voce delle comunità che rappresentano.

Di seguito i nuovi orari.

ATTIVAZIONE SERVIZIO

AUTOLINEA AMALFI – AGEROLA (dal 20 luglio)

Saranno introdotte le seguenti corse valide nei giorni feriali:

La corsa in partenza da Amalfi per Agerola alle ore 09:00;

La corsa in partenza da Agerola per Amalfi alle ore 10:00;

La corsa in partenza da Agerola per Amalfi alle ore 11:00;

La corsa in partenza da Amalfi per Agerola alle ore 13:15.

AUTOLINEA TRAMONTI – MAIORI (dal 19 luglio)

Saranno introdotte le seguenti corse valide nei giorni festivi:

La corsa in partenza da Corsano per Polvica-Campinola-Chiunzi alle ore 06:05;

La corsa in partenza da Chiunzi per Capit.-Pietre-Corsano-Maiori alle ore 06:30;

La corsa in partenza da Maiori per Campinola-Chiunzi alle ore 07:20;

La corsa in partenza da Chiunzi per Capit.-Pietre-Corsano-Maiori alle ore 07:55;

La corsa in partenza da Maiori per Campinola-Chiunzi alle ore 08:45;

La corsa in partenza da Chiunzi per Pietre-Capitignano-Maiori alle ore 09:35;

La corsa in partenza da Maiori per Corsano-Capit.-Bv.Cesarano alle ore 12:00;

La corsa in partenza da Bv.Cesarano per Pietre-Polvica-Corsano alle ore 12:45;

La corsa in partenza da Corsano per Polvica-Pietre-Bv.Cesarano alle ore 16:05;

La corsa in partenza da Bv. Cesarano per Pietre-Polvica-Maiori alle ore 16:30;

La corsa in partenza da Maiori per Polvica-Corsano-Pietre alle ore 17:05;

La corsa in partenza da Pietre per Polvica-Maiori alle ore 17:55;

La corsa in partenza da Maiori per Campinola-Chiunzi alle ore 18:25;

La corsa in partenza da Chiunzi per Pietre-Capitign.-Maiori alle ore 19:45;

La corsa in partenza da Maiori per Corsano-Pietre-Capit.-Chiunzi alle ore 20:25;

La corsa in partenza da Chiunzi per Campinola-Polvica-Corsano alle ore 21:15.

AUTOLINEA POGEROLA – AMALFI (dal 20 luglio)

Saranno introdotte le seguenti corse valide nei giorni feriali:

La corsa in partenza da Pogerola per Amalfi alle ore 17:00;

La corsa in partenza da Pogerola per Amalfi alle ore 22:30;

La corsa in partenza da Amalfi per Pogerola alle ore 23:00;

La corsa in partenza da Pogerola per Amalfi alle ore 23:20;

La corsa in partenza da Amalfi per Pogerola alle ore 00:00.

AUTOLINEA SCALA-RAVELLO-AMALFI (dal 20 luglio)

Saranno introdotte le seguenti corse valide nei giorni feriali:

La corsa in partenza da Amalfi per Ravello-Scala alle ore 17:45;

La corsa in partenza da Scala per Ravello-Amalfi alle ore 18:20.

Inoltre, a partire dal 19 Luglio p.v., saranno introdotte le seguenti corse valide nei giorni festivi:

La corsa in partenza da Scala per Ravello-Amalfi alle ore 15:00;

La corsa in partenza da Amalfi per Ravello-Scala alle ore 15:30;

La corsa in partenza da Scala per Amalfi alle ore 16:05;

La corsa in partenza da Amalfi per Ravello-Scala alle ore 19:30;

La corsa in partenza da Scala per Amalfi alle ore 20:15;

La corsa in partenza da Amalfi per Ravello-Scala alle ore 21:15.