Le due sorelle arrivano da Treviso, e si chiamano Sonia e Barbara. Il loro amore incondizionato per la Costa di Amalfi e Sorrento le ha portate a stabilirsi qui. Dopo innumerevoli viaggi in Costiera dai quali tornavano sempre in lacrime, le due sorelle hanno trovato l’amore ed il lavoro di una vita. Non potevamo fare a meno di intervistare le sorelle Favaro su Enogastronautanews (la pagina Facebook di Positanonews dedicata al food&wine con il sito Enogastronautanews) per conoscere la loro storia e l’idea di locale che hanno voluto portare nella Costa di Sorrento.

“Da quando abbiamo 14 anni lavoriamo nel settore della ristorazione e la nostra passione sono il cibo e vino, il connubio perfetto, coccolare le persone che vengono a trovarci – dicono le Favaro. Il nostro cavallo di battaglia è l’apericena, composto da un piatto di portata, fritti, primi, secondi, salumi, accompagnati da un calice di vino. Siamo appassionate di formaggi e salumi, dalla Sicilia al Piemonte ed alla Toscana.”

“Ogni quattro stagioni cercheremo di non annoiarvi, cambiando il look ed il cibo, variando ogni quattro mesi. I dolci campani non mancheranno, dalla caprese alla pastiera e gli struffoli. Ma il nostro forte saranno le chiacchiere.”

Si respira aria di novità, dunque, in quel di Piano di Sorrento, sul Corso Italia 81.

Contatti: 08118024147 – sistersfavaro@gmail.com.