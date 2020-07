Si riparte da Minori . Finalmente le vie del mare

Minori ( Salerno ) E’ un regalo bellissimo per il mio compleanno: i battelli in servizio intercostiero fra Amalfi e Positano e per le isole Capri e Ischia

riprendono il servizio in partenza dal pontile di attracco di Minori

Finalmente, perchè anche se c’è poca gente in giro c’è una parvenza di perfezione di organizzazione, che non sta male

Plaudiamo a tutti nella speranza che non si abbia più a ripetere il disservizio

Positanonews ne profitta per far gli auguri a Gaspare Apicella